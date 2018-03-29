Баку окутал пыльный туман – ОБНОВЛЕНО

2018-03-29 16:11 | www.oxu.az | 6

В связи с наблюдаемой в Баку и на Абшероне запыленностью Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов работает в оперативном режиме, проводя замеры каждые три часа.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства.

По информации, полученной из станций автоматического и стационарного мониторинга, замеряющих качество воздуха, 29 марта 2018 года уровень запыленности в Баку и на Абшероне по состоянию на 15:00 возрос, превысив допустимые санитарные нормы на 32%.

Напомним, что по состоянию на 09:00 он превышал норму на 20%, а по состоянию на 12:00 – на 25%.

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Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на усиленный режим работы в связи с наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове пыльной и туманной погодой. Каждые три часа проводятся наблюдения за состоянием атмосферы.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, согласно сведениям с автоматических стационарных станций, 29 марта 2018 года количество пыли в Баку и на Абшеронском полуострове в 12.00 превысило санитарную норму на 25 процентов.

10:04

Согласно результатам проверки специалистов Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, 29-30 марта количество пыли в воздухе на территории страны превысит норму.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, пыль поступает на территорию страны вместе с атмосферными потоками с Арабского полуострова.

Сотрудники департамента каждые три часа берут пробы воздуха.

Согласно данным, полученным от измеряющих качество воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, 29 марта 2018 года в 9:00 утра в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превышало санитарную норму на 20 процентов.