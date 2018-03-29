Пытавшийся убить сестру предстал перед судом

2018-03-29 16:26 | www.oxu.az | 8

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс над Джамалом Алиевым, обвиняемым по статье 29,120.1 (попытка умышленного убийства).

Как передает Oxu.Az, 26 июля прошлого года в одной из квартир на улице Шарифли в поселке 8-ой километр произошла поножовщина.

Джамал Алиев, приехавший из Грузии в гости к тетке, поспорил со своей сестрой Таирой. В ходе конфликта он нанес сестре 12 ножевых ранений в область головы и шеи. 27-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу и прооперировали.

В тот же день Дж.Алиев был задержан сотрудниками 25-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района.

По словам мужчины, ему не понравилось то, что после развода с мужем его сестра подрабатывала в нескольких местах, и он приехал из Грузии разобраться.

Когда Таира в резкой форме сказала ему, что работает, чтобы содержать двоих детей. Джамал схватился за нож.

На процессе государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы.

Очередное заседание назначено на 4 апреля.