Раскрыто убийство семилетней давности

2018-03-29 17:00 | www.oxu.az | 7

В Геранбойском районе селе Иреванлы убита Гусейнова Рахшанда Чингиз гызы.

Как передает Oxu.Az, по факту задержаны подозреваемые родные братья убитой - Айдын Гусейнов, 1985 года рождения и Агиль Гусейнов, 1988 года рождения.

В 2011 году Гусейновы закопали тело сестры в подвале своего дома.

Исчезновение девушки братья объяснили тем ее отъездом в Баку. Они сказали соседям, что не знаются с ней, поскольку она позорит семью и местные жители верили в это.

Спустя семь лет оперативники Геранбойского РУП выяснили, что Гусейнова никуда не уезжала.

По материалам следствия, убийство совершено на почве ревностного отношения к вопросам чести и достоинства в семье. Разведенная Гусейнова стала встречаться с мужчинами и братья периодически об этом слышали. Это сильно разозлило их.

Когда Гусейновы призвали сестру к ответу, возник конфликт. В итоге один из братьев задушил Рахшанду. Затем Гусейновы избавились от тела и лишь через семь лет они были разоблачены.

Следствие по факту продолжается.

Ульви Керимов

