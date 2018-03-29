Необходимо дать правовую оценку кровопролитию, совершенному в Баку и других регионах Азербайджана в 1918 г. - российский историк

2018-03-29 16:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Необходимо дать правовую оценку кровопролитию, совершенному в Баку и других регионах Азербайджана в 1918 году.

Об этом в четверг на международной научной конференции в Баку «100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современное время» сказал российский историк Олег Кузнецов.

По его словам, кровопролитие, совершенное в 1918 году, является геноцидом.

«Кровопролитие, совершенное армянами в марте-апреле 1918 года, было осуществлено с особой жестокостью», - сказал историк.

Российский историк подчеркнул, что объявление 31 марта Гейдаром Алиевым Днем геноцида азербайджанцев является правильным решением и имеет правовую основу.

По словам Кузнецова, признание геноцида азербайджанцев - долг российских политиков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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