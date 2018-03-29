Ракетные и артиллерийские подразделения проводят учения с боевыми стрельбами

2018-03-29 17:42 | www.apa.az | 7

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне проводятся учения Ракетных и Артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской Армии.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, в ходе одного из учений, проведенных на одном из полигонов, выполняются практические боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок. С целью обеспечения точности и интенсивности стрельб, артиллерийские подразделения используют современные автоматизированные системы управления.