Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии

2018-03-29 17:39 | www.oxu.az | 7

В Москве суд вынес приговор двум фигурантам самой громкой за последнее время криминальной истории – Захарий Калашов, известный в криминальных кругах под прозвищем Шакро Молодой, приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима; его ближайший сподручный Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец – к 8 годам и 10 месяцам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, обоим вменялось вымогательство.

Всего число фигурантов объединённого дела о двух вымогательствах составляет 14 человек.