Боевые стрельбы азербайджанской армии – ФОТО + ВИДЕО

2018-03-29 17:48 | www.oxu.az | 7

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне проводятся учения Ракетных и Артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе одного из учений, проведенных на одном из полигонов, выполняются практические боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок. С целью обеспечения точности и интенсивности стрельб, артиллерийские подразделения используют современные автоматизированные системы управления.