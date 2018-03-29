Пекинский университет открыл новый кампус в Оксфорде (ФОТО)

2018-03-29 16:52 | www.trend.az | 7

В Оксфорде состоялась торжественная церемония открытия первого зарубежного кампуса Пекинского университета, сообщает портал «Жэньминь жибао».

Данный кампус также является первым отделением учебного заведения в развитых странах, принадлежащий китайскому вузу. Открытие кампуса Пекинского университета стало знаменательным моментом в истории развития китайского высшего образования.

Как сообщили в Пекинском университете, скоро завершится работа по набору первых учащихся в английский кампус. Большинство студентов являются гражданами Великобритании и других стран мира, у которых будет возможность получить степень магистра в сфере финансов, менеджмента и экономки. За два года студенты пройдут обучение в Оксфордском кампусе и кампусе Пекинского университета в Шэньчжэне. Английский филиал планирует в будущем набирать предпринимателей из Великобритании и других стран Европы на краткосрочные курсы для высшего звена.