Железная дорога Астара-Решт выведет Европу к Персидскому заливу

2018-03-29 16:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Железнодорожная связка Астара-Решт, строительство которой предусматривается на территории Ирана на основе подписанного накануне соглашения, станет одним из самых ключевых звеньев транспортного коридора “Север-Юг”.

Об этом в четверг сказал Trend национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану, эксперт по грузовым перевозкам Акиф Мустафаев.

“Основной целью транспортного коридора “Север-Юг” является обеспечение России и странам Северной Европы прямого железнодорожного доступа к Персидскому заливу. Это невозможно без создания железнодорожного сообщения между иранской Астарой и Рештом. Сегодня, грузы прибывающие из России в Иран железнодорожным путем, проделывают эту часть пути автомобильным транспортом, что вызывает потерю времени из-за разгрузки и загрузки грузов. Таким образом, строительство данной связки фактически позволяет нам создать цельный железнодорожный маршрут в рамках коридора “Север-Юг””, - отметил Мустафаев.

По его словам, другим важным фактором является вклад Азербайджана в строительство железной дороги Астара-Решт.

“Как вы знаете, Азербайджан выделит 500 миллионов долларов на реализацию данного проекта, хотя Иран далеко не бедная страна. Таким образом Азербайджан делает свой вклад в реализацию данного проекта. Кроме того, на территории иранской Астары будет построена железнодорожная станция. Она обойдется в 60 миллионов долларов, которые тоже выплатит Азербайджан. Значение данной станции в том, что она на 15 лет будет передана в управление Азербайджану. А это именно те 15 лет, на которые придется рост грузоперевозок по коридору "Север-Юг"”, - сказал Мустафаев.