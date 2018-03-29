Вкладчики «Bank Standard» подали в суд на Эльмана Рустамова

2018-03-29 17:51 | www.oxu.az | 6

82 вкладчика Bank Standard подали в Бакинский административно-экономический суд №1 и Насиминский районный суд 6 коллективных исков против лиц, которых они считают виновными в банкротстве банка.

Как передает Oxu.Az, истцы требуют компенсировать нанесенный ущерб – более 47,5 млн долларов. Это примерно 81 млн манатов.

Основное основание иска (конечно, есть и другие основания) – ссылка на план ликвидации банка, утвержденный Верховным судом. В плане ликвидации закреплены грубые нарушения закона, долгие годы происходившие в «Bank Standard».

В плане ликвидации говорится, что основная причина банкротства банка – несоблюдение администраторами требований закона.

Например, во время выдачи кредитов были нарушены требования закона Азербайджанской Республики «О банках», а также правила Центробанка «О выдаче кредитов в банках», «О проведении операций с относящимся к банку лицами» и т.д.

Было установлено, что качество кредитного портфеля банка неблагоприятно, банк растерял значительную часть своих активов, в банке осуществляется инвестиционная деятельность, противоречащая требованиям законодательства, банк утратил свою платежеспособность.

Кроме того, было выявлено, что система финансового надзора банка неэффективна, система управления слабая, бывший председатель правления Салим Криман не исполняет свои служебные обязанности должным образом.

В плане ликвидации также говорится, что в течение долгих лет не создавались целевые резервы в соответствии с нормативами, поэтому между реальной стоимостью активов и балансными показателями возникла резкая разница. В то время как обязательства банка находились на уровне примерно 1,2 млрд манатов, ликвидные активы составили всего 195,6 млн манатов.

То есть пассивы банка превысили активы в шесть раз. Поэтому в плане ликвидации открыто подчеркивалось, что поступлений в результате реализации активов хватит только на частичное удовлетворение требований Азербайджанского фонда страхования вкладов (143,2 манатов) и обеспеченного кредитора – Центробанка (39 млн манатов). То есть требования других кредиторов не будут удовлетворены даже частично. Среди этих кредиторов есть и нынешние истцы.

Они считают, что председатель Центробанка Эльман Рустамов и гендиректор Рашад Оруджов, аудитор банка «KPMG», бывшие председатели правления банка Салим Криман и Аббас Насибов, председатель совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками Руфат Асланлы, главный исполнительный директор Ибрагим Алышов, а также председатель правления банка в период его оздоровления Халид Ахадов.

Отметим, что в случае неудовлетворения их требований вкладчики намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что на момент закрытия долг «Bank Standard» составлял 1,2 млрд манатов.

Стоимость имущества, находящегося в собственности банка составляла 196 млн манатов.