Румыния официально объявила о воссоединении с Молдовой

2018-03-29 18:00 | www.oxu.az | 5

Парламент Румынии принял декларацию о намерениях по объединению с Молдовой.

Как передает Oxu.Az, данный документ, известный в истории как «Бессарабия», был объявлен на мероприятии, посвященном 100-летию объединения с Румынией нынешних территорий Молдовы.

Было отмечено, что декларация посвящена целостности.

В документе выражается желание румынского народа объединиться с Молдовой:

«Возможное объединение может реализоваться по воле и решению народа Молдовы. Народ Румынии уже готов к этому».