Директор БДИПЧ ОБСЕ будет наблюдать за президентскими выборами

2018-03-29 18:08 | www.oxu.az | 7

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир планирует посетить Азербайджан в следующем месяце.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, И.С.Гисладоттир планирует принять участие в наблюдении за президентскими выборами, которые пройдут в стране 11 апреля.

Напомним, Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир (Исландия) вступила в должность директора БДИПЧ ОБСЕ 19 июля 2017 года, сменив на этом посту Михаэля Георга Линка (Германия).