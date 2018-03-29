В Азербайджане будет отмечен 110-летний юбилей Ахада Якубова

2018-03-29 18:25 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летия Ахада Якубова.

Как сообщает АПА, Национальной Академии Наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий.

Отметим, в мае 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, дважды лауреата Государственной премии СССР, доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена НАНА Ахада Алекпер оглу Якубова.

Автор ценных расследований в области нефтегазовой геологии и вулканологии академик А.Якубов прославился как руководитель комплексных исследований грязевых вулканов Азербайджана, составителем их первых атласов и карт.

Открытие многих из каспийских нефтяных месторождений связано с именем ученого.