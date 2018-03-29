БДИПЧ/ ОБСЕ обнародовало промежуточный отчет в связи с президентскими выборами в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

2018-03-29 18:29 | www.apa.az | 7

Наблюдательная миссия БДИПЧ/ ОБСЕ обнародовала промежуточный отчет в связи с предстоящими президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает АПА, текст отчета опубликован на сайте организации.

Отчет охватывает период 9-24 марта.

В отчете отмечается, что после проведения пресс-конференции 9 марта, долгосрочная наблюдательная миссия официально приступила к деятельности. Также отмечено, что состав избирательных комиссий формируется на основе числа политических сил. Согласно заявлениям респондентов наблюдательной миссии это может сказаться на нейтральности и независимости избирательной администрации.

Согласно отчету, участковым избирательным комиссиям были проведены хорошие тренинги.

Из официальных структур до сведения миссии было доведено, что регистрация людей, обладающих избирательным правом, проведена полностью. Однако в то же время ряд респондентов указывает на наличие разницы между людьми, достигшими возраста избирательного права, и зарегистрированными избирателями. В отчете указано, что установленное для кандидатов бесплатное эфирное время используется для дебатов и выдается в эфир общественного вещания.

В документе отмечается, что в суд и Центральную избирательную комиссию за период наблюдений никаких жалоб не поступало. Наблюдательная миссия считает, что жалоб в связи с выборами будет очень мало.



Многие люди, с которыми встречались члены наблюдательной миссии, сказали, что не верят в то, что выборы действительно пройдут в конкурентной среде.



Ряд партий бойкотировал выборы и объявил, что не будет участвовать в них, некоторые же партии заявили, что у них не было достаточно времени для подготовки к участию в выборах.



Однако респонденты от партии «Ени Азербайджан» во время беседы с членами миссии раскритиковали эти причины, отметив, что они заранее знали о том, что выборы будут проведены в 2018 году.

