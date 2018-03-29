Реализация «Север-Юг» способствует экономическому развитию всех стран-участниц

2018-03-29 17:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Реализация транспортного проекта «Север-Юг» внесет вклад в развитие экономики всех стран-участниц, сказал в четверг Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов.

«Проект не только даст импульс развитию инфраструктуры в странах-участницах, он также окажет мультипликативный эффект на экономику этих государств. Центр мировой экономики постепенно смещается в сторону азиатского региона, где расположены такие страны как Китай и Индия. В этой связи инвестиции в транспортные проекты, объединяющие Азию и Европу, являются очень перспективными, ведь объемы перевозок растут из года в год», - отметил эксперт.

Напомним, что накануне Азербайджан и Иран подписали соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана.

«Азербайджан является основным инвестором в “Север-Юг”. Конечно же, необходимо инвестировать, чтобы сформировать устойчивые конкурентные преимущества проекта. Это неслучайно, потому что Иран и Россия являются крупнейшими экономическими игроками в регионе и в работе с этими странами Азербайджан должен проявлять инициативу», - сказал Мамедов.