В Азербайджане около детского сада обнаружены 2 гранаты

2018-03-29 18:35 | www.apa.az | 8

Сегодня из службы «102» Министерства внутренних дел в Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении на территории 2-го микрорайона города Сумгаит 2 гранат.

Как сообщили АПА в ANAMA, на место была направлена специальная мобильная оперативная группа Агентства.

Специалисты Агентства осмотрели свалку бытовых отходов вблизи детского сада и обнаружили там 2 гранаты F-1.

Гранаты были отправлены в Агентство для обезвреживания.