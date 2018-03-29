Как уберечь уборщиц на дорогах? – СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА

2018-03-29 18:36 | www.oxu.az | 8

Вчера в социальных сетях появились фото пожилой уборщицы, насмерть сбитой грузовиком в Баку.

Большая часть пользователей возмущалась тем, что уборщицы работают в очень опасных условиях, ежесекундно рискуя попасть под машину. Многие писали, что в развитых странах такую работу выполняет спецтехника.

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов заявил Oxu.Az по этому поводу, что пускать пешеходов на дороги с высокой скоростью движения нельзя. В противном случае это может привести к человеческим жертвам:

«Во-первых хочу сказать, что согласно 43-ей статье правил дорожного движения, нахождение пешеходов на автомагистрали и переход ими дороги категорически запрещены. Ведь разрешенная скорость движения на дороге составляет 110 км в час.

Потому нахождение пешеходов на такой дороге создает очень опасную ситуацию.

Событие, о котором идет речь, произошло на аэропортовской дороге. Там скорость движения выше чем на автомагистрали, то есть 120 км в час. Также люди, выполняющие коммунально-хозяйственную работу, не должны находиться на дороге, эти дороги должна убирать техника. Эти правила соблюдаются во многих странах мира, но не у нас».

Эксперт также поделился рецептом предотвращения несчастных случаев на дорогах:

«В такой ситуации люди, убирающие улицы, должны носить одежду со светоотражателем. К примеру, как у дорожных полицейских.

В противном случае стандартного ответа о виновнике таких дорожно-транспортных происшествий нет. Таким событиям дается индивидуальная оценка. Если водитель не затормозил вовремя, хотя мог это сделать, то в этом случае его вина велика. Но если он увидел женщину и затормозил, то тогда он невиновен».

Эльвин Пашазаде

