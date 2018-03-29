Атырауский НПЗ в Казахстане более чем двукратно увеличил производство бензина

2018-03-29 17:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод увеличил производство товарного бензина с 1900 до 4500 тонн в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе Атырауского НПЗ.

«С 29 марта на Атырауском НПЗ в рамках проведения пусковых операций на установке каталитического крекинга КГПН, производство товарных автомобильных бензинов на АНПЗ выросло в более чем в 2 раза (с 1900 до 4500 тонн в сутки)», - сообщили в пресс-службе.

При этом, согласно информации, весь выпускаемый на НПЗ бензин соответствует марке АИ-92 и выше

Напомним, что проект «Строительства Комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ» реализован в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана и является третьим, завершающим этапом модернизации Атырауского НПЗ.

В рамках проекта построено 12 отдельных технологических установок и более 40 объектов общезаводского хозяйства. Основной установкой является установка каталитического крекинга, необходимая для глубокой переработки нефти с получением высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5.