На улучшение водоснабжения Агстафы выделено 4,6 млн. манатов

2018-03-29 18:46 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению водоснабжения Агстафы.

Как передает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что с целью улучшения водоснабжения Агстафы из суммы, указанной в подпункте 1.84 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», «Азерсу» будет выделено 4,6 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.