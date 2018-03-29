Мамедъяров встретился с председателем ОБСЕ – ФОТО

2018-03-29 18:53 | www.oxu.az | 8

Находящийся в Риме с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со своим коллегой.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, в ходе встречи министры выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений и дружбы между Азербайджаном и Италией. Было отмечено успешное развитие сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики и культуры, а также то, что Италия является ключевым торговым партнером Азербайджана в Европейском союзе.