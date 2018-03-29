Unibank снова стал лидером

2018-03-29 17:55 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Unibank был избран банк-лидером в трех номинациях. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.
В рамках инициативы Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана по оценке деятельности банков страны, Unibank занял первое место по двум номинациям, а по одной номинации стал обладателем второго места в рамках номинаций за безналичные платежи в 2017 году:
- 1-е место в номинации «Банк-лидер в области в развития электронной торговли»;
- 1-е место в номинации «Банк-лидер по бесконтактным платежным картам»;
- 2-е место в номинации «Банк-лидер в области электронных банковских услуг».