Таджикистан и Узбекистан могут отменить экологическую пошлину для автомобилей

2018-03-29 17:55 | www.trend.az | 8

Таджикистан и Узбекистан рассматривают возможность отмены экологического платежа для легковых автомобилей. На сегодняшний день граждане Таджикистана, въезжающие на территорию Узбекистана на собственном авто, платят на таможне экологическую пошлину в размере от 46 до 54 долларов.

Об этом в четверг пишут таджикские СМИ.

Экологический платеж для машин из зарубежных стран был введен в Узбекистане при Исламе Каримове.

Источник в Таможенном управлении Согдийской области сообщил 27 марта, что многие жители обратились с жалобой на дороговизну экологического платежа при пересечении узбекской границы. По его словам, такой нормы в законодательстве Таджикистана нет, и машины с узбекскими номерами, въезжающие на территорию Таджикистана, такую пошлину не платят. Поэтому таджикские таможенники предложили узбекским коллегам рассмотреть вопрос об отмене этого вида платежа.