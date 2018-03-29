Президент Ирана: «Мы рядом с Азербайджаном»

2018-03-29 19:00 | www.apa.az | 8

«Мы рядом с Азербайджаном. Если Иран будет в безопасности, то и Азербайджан будет в безопасности. Если Азербайджан будет развиваться, то будет развиваться и Иран».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

«Мы сможем добиться экономического развития двух стран, если будем дружны и находиться один подле другого. Все начинается с верности. Будем верны друг другу, будем братьями и друзьями. Разве может быть такое, чтобы я на каком-то заседании и в торговых отношениях, не приведи Аллах, мог обмануть вас ради выгоды? Эта выгода будет последней. Если мы будем прислушиваться друг к другу, думать о взаимных интересах, эта торговля будет долгосрочной. Мы должны думать об эффективных отношениях. Вы получайте пользу, чтобы и мы ее получили», - отметил он.

Х.Рухани отметил, что Иран сотрудничает с Азербайджаном в разных сферах: «Между двумя странами есть хорошие возможности в энергетической, нефтяной, газовой, нефтехимической областях. Предприниматели могут быть активными в этих сферах в обеих странах. В последние годы мы начали сотрудничать даже в области сельского хозяйства. Мы можем сотрудничать и в других областях. Мы можем быть рядом друг с другом и в сферах здравоохранения, фармацевтики, передовых технологий и науки. Наши ученые, поэты, представители интеллигенции на протяжении всей истории приглашали нас к братству, дружбе и сотрудничеству.

Давайте признаем, что только дружбой, братством, преданностью мы должны трудиться на благо своих стран и региона. Мы хотим безопасности и стабильности. Это возможно только в дружбе. Безопасность Азербайджана – наша безопасность, развитие Азербайджана – развитие Ирана. Мы члены одной семьи. В этом регионе мы должны поддерживать друг друга. Должны использовать возможности. Мы должны извлекать выгоду из сферы энергетики.