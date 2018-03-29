Улучшается водоснабжение Агстафы

2018-03-29 18:55 | www.oxu.az | 9

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению водоснабжения Агстафы.



Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью улучшения водоснабжения Агстафы из суммы, указанной в подпункте 1.84 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», «Азерсу» будет выделено 4,6 млн. манатов.



Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.