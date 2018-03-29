Президент выделил 14,6 миллионов манатов на строительство больницы

2018-03-29 18:56 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству центральной больницы в Газахском районе.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства центральной больницы в Газахском районе из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Минздраву будет выделено 14,6 млн. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.