Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль

2018-03-29 19:10 | www.oxu.az | 7

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия более не находится в критическом состоянии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс , об этом говорится в заявлении представителя британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

Уточняется, что в состоянии женщины, пострадавшей от отравления нервно-паралитическим веществом, наблюдается улучшение, она быстро идет на поправку.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта у торгового центра в городе Солсбери. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие

Британская сторона сообщала, что Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии и все эти дни находились в критическом состоянии.