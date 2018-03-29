Россия осталась без ученых и специалистов

2018-03-29 19:20 | www.oxu.az | 6

В России увеличился отток высококвалифицированных специалистов: число покинувших страну ценных кадров выросло более чем в два раза в период с 2013 по 2016 год.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет РБК со ссылкой на заявление главного ученого секретаря президиума РАН Николая Долгушкина в ходе общего собрания Российской академии наук.

По его словам, если в 2013 году Россию покинули 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, то к 2016-му это число возросло до 44 тысяч человек. Долгушкин также обратил внимание на сокращение числа ученых в институтах Федерального агентства научных организаций — за последние три года их количество уменьшилось с 69,5 тысячи до 67 тысяч человек. Он добавил, что доля докторов наук среди ученых снизилась с 13,8 до 13 процентов, доля кандидатов — с 31,7 до 30 процентов.

«И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3 процента, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — добавил он.

Как отметил Долгушкин, с 1990 года количество исследователей в России уменьшилось в 2,7 раза, с 2000-го количество персонала, занимающегося исследованиями и разработками, в среднем за год сокращается на 1,3 процента.

При этом в странах Евросоюза и в США число ученых выросло на 2-3 процента, в Бразилии, Южной Корее и Китае — на 7-10 процентов.