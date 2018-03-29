Астронавты НАСА перенесли выход в открытый космос

2018-03-29 18:03 | www.trend.az | 6

Астронавты НАСА выйдут в открытый космос, как минимум, на 60 минут позже назначенного времени из-за долгой проверки скафандров, сообщает РИА Новости со ссылкой на на сайт американского космического ведомства.

"Сегодняшний выход в открытый космос был запланирован на 8:10. Тем не менее, проверка скафандров на наличие отверстий заняла больше времени, чем предполагалось, и передвинула их (выход) на 60-90 минут позже от запланированного времени", — говорится в сообщении.

Астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фьюстел должны выйти в космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС). Планируется, что астронавты проведут работы для обеспечения беспроводной связи на модуле "Транквилити" (Tranquility) и произведут замену износившегося оборудования.