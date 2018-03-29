В Сумгайыте вблизи детсада обнаружены гранаты

2018-03-29 19:30 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация из службы «102» Министерства внутренних дел об обнаружении на территории второго микрорайона города Сумгайыт 2 гранат.

Как сообщили Oxu.Az в ANAMA, на место происшествия была направлена специальная мобильная оперативная группа Агентства.

Специалисты Агентства осмотрели свалку бытовых отходов, расположенную поблизости от детского сада, и обнаружили там 2 гранаты F-1.

Гранаты были отправлены в Агентство для обезвреживания.

А.Б.

