Ошибки центральных банков могут вызвать падение фондового рынка

2018-03-29 18:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Риск политических ошибок в результате нормализации денежно-кредитной политики вызывает беспокойство в долгосрочной перспективе, сообщили Trend в четверг в инвестиционном Saxo Bank.

Аналитики банка считают, что центральные банки являются одними из главных возбудителей потрясений на рынке.

"Начиная с 2008 года на рынках чередуются периоды спокойствия и потрясений. Примерно в двух из трёх случаев потрясения были вызваны действиями центральных банков - корректировками политики "опережающей индикации", неверным пониманием информации от центробанков, неопределённостью относительно уровня инфляции и так далее", - отметили эксперты.

По их мнению, пока мировая финансовая ситуация остаётся достаточно благоприятной, а принятые Федеральной резервной системой (ФРС) США меры по нормализации оказались достаточно успешными, однако центральным банкам становится всё сложнее и дальше повышать ставки из-за влияния оттока ликвидности на волатильность, кредиты и в конечном счёте на компании-зомби на фоне снижения темпов роста в ключевых странах.