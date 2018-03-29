В Китае начались торги нефтяными фьючерсами в юанях

2018-03-29 18:44 | www.trend.az | 5

На Шанхайской международной энергетической бирже начались торги нефтяными фьючерсами, номинированные в юанях, сообщает агентство Жэньминь Жибао.

В первый день торгов были получены положительные результаты - стоимость сентябрьских нефтяных фьючерсов увеличилась на более чем 3,5 процента, объем поступивших финансовых средств за девять минут после начала торгов составил 100 миллионов юаней.

Фьючерс на сырую нефть – первый вид международного фьючерса Китая. Стоимость в юанях - одна из отличительных особенностей китайских нефтяных фьючерсов. Согласно плану, стоимость и расчет нефтяных фьючерсов будут устанавливаться и производиться в юанях, принятие иностранной валюты, в том числе и американских долларов, будет использоваться в качестве гарантийного фонда.

"Китайские нефтяные фьючерсы будут рассчитываться в юанях, их стоимость будет отражать цену импорта на условиях CIF, что позволит китайским предприятиям лучше управлять риском изменения цен", - заявил заместитель директора Отдела по контролю над ценными бумагами Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Чэн Синь в интервью СМИ.