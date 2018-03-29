Саркози вновь предстанет перед судом

2018-03-29 19:45 | www.oxu.az | 8

Экс-президент Франции Николя Саркози снова предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Судебные следователи 29 марта подписали документ о направлении экс-главы государства (Николя Саркози) в исправительный суд Парижа.

Вероятно, что он подаст апелляцию на это решение, но существует большая вероятность, что скоро он предстанет перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьери Эрцогом и бывшим судьей Жильбером Азибером», — говорится в публикации.

Речь идет о давнем деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.

Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде «дела Бетанкур» о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

Через некоторое время Апелляционный суд Парижа отменил результаты расследования, в результате которого Саркози и Эрцог оказались фигурантами расследования дела о коррупции.

Саркози в рамках «дела Бетанкур» обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.

А.Б.

