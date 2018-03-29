Мошенники заработали почти 60 тысяч долларов на сбое Telegram

2018-03-29 18:57 | www.trend.az | 8

Мошенники заработали почти 60 тысяч долларов на сбое Telegram, устроив рекламную акцию с ненастоящего аккаунта основателя мессенджера Павла Дурова в Twitter, говорится в сообщении компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, передает РИА Новости.

Ранее в четверг пользователи Telegram в России и ряде стран Европы, Ближнего Востока и СНГ столкнулись со сбоями в работе мессенджера - были проблемы с подключением и отправкой сообщений. Спустя несколько часов сервис заработал. По словам Дурова, сбой был связан с плановыми работами провайдера центра обработки данных в Европе, в результате которых были обесточены сервера Telegram.

"Сбоем в работе популярного мессенджера Telegram Павла Дурова воспользовались мошенники. Всего за час работы на крипто-кошелек, рекламируемый фейковым аккаунтом Дурова в Twitter, упали около 3,5 тысячи долларов. Аккаунт до сих пор не заблокирован", - сообщила Group-IB. Позднее в компании сообщили, что сумма увеличилась сначала до 31,876 тысячи долларов, затем до 59,497 тысячи долларов, так как было обнаружено пять кошельков.