В Баку содержание пыли в воздухе превысило норму на 40% (ОБНОВЛЕНО)

2018-03-29 19:25 | www.trend.az | 8

19:25 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе на 18:00 четверга увеличилось и превысило санитарную норму более чем на 40 процентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов

18:28 (GMT+4) В Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе по состоянию на 15:00 четверга превысило санитарную норму на 32 процента.

Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства работает в усиленном режиме в связи с наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове пыльной и туманной погодой, каждые три часа проводя наблюдения за состоянием атмосферы.