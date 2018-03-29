Shell: мировое потребление нефти сократится на 90% к 2070 году

2018-03-29 19:33 | www.trend.az | 7

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell опубликовала климатический план (сценарий) Sky, прописывающий действия, которые необходимо предпринять мировому сообществу для достижения целей Парижского соглашения. О публикации документа сообщает газета The Washington Post. Shell подчеркивает, что сценарий не содержит точных прогнозов, передает ТАСС.

Основная задача Парижского соглашения - сдержать рост мировой температуры в пределах 2°C относительно доиндустриальной эпохи. Согласно сценарию Sky, глобальное потребление нефти достигнет пика в середине 2020-х годов, начнет снижаться в 2030 году, упадет ниже нынешнего уровня в 2040 году и сократится на 90% к 2070 году. После 2040 года будет резко падать и потребление природного газа. К 2070 году объемы атомной генерации вырастут более чем втрое: до 1400 ГВт с 450 ГВт в 2020 году.

В документе прописано, что для реализации плана потребуется изменить потребительское мышление в пользу низкоуглеродных решений, принять меры по повышению энергоэффективности, ввести в 2020-е годы тарификацию выбросов парниковых газов во всех странах мира, достичь нулевого чистого показателя обезлесения и стремиться к дополнительному восстановлению лесов, построить 10 тыс. установок улавливания и хранения углерода. “Необходимы согласованные действия государств в области борьбы с климатическими изменениями и широкомасштабное внедрение новых прорывных технологий”, - говорится в тексте сценария. Правительства должны активно поощрять инвестиции в низкоуглеродные решения и поддерживать инновации.

По словам директора Института устойчивой энергетики при Бостонском университете Питера Фокс-Пеннера (Peter Fox-Penner), предлагаемый сценарий содержит основные элементы, необходимые для глобальной декарбонизации. Однако воплотить некоторые цели будет намного сложнее, чем другие: например, сократить выбросы ключевых промышленных процессов и сельскохозяйственного сектора. По словам Фокс-Пеннера, наибольшие сложности - не технологические, а политические и экономические.