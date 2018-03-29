Мошенники заработали миллион на сбое Telegram

2018-03-29 20:27 | www.oxu.az | 8

Мошенники воспользовались масштабным сбоем в работе мессенджера Telegram и выманили у пользователей под видом Павла Дурова почти 32 тысячи долларов (около 1,8 миллиона рублей).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру.

В то время, когда пользователи Telegram не могли получить доступ к сервису, мошенники создали страницу в Twitter, копирующую аккаунт Дурова, и от ее имени распространили сообщение с призывом поучаствовать в розыгрыше криптовалюты, запущенном «в качестве извинения» перед пользователями.

Для популяризации твита мошенники упомянули в нем верифицированный профиль Павла Дурова.

Прикрепленная ссылка вела на сайт, имитирующий «беспроигрышную лотерею»: от участников требовалось прислать на специальный кошелек от 0,5 до 5 единиц криптовалюты Ethereum.

По оценкам экспертов, за несколько часов пользователи переслали мошенникам 78,4568202 единиц эфира (31 876 долларов или 1,8 миллиона рублей — прим. Ленты.ру). Многие обманутые подписчики поверили, что акцию проводил лично Дуров, и потребовали призвать его к ответу.

А.Б.

