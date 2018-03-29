Глава МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудят карабахский конфликт

2018-03-29 20:37 | www.apa.az | 6

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 5 апреля встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, на которой обсудит вопросы европейской безопасности и пути повышения эффективности деятельности этой организации. Об этом сообщила на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

М.Захарова отметила, что в ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ и пути повышения эффективности ее работы.

По словам Захаровой, в ходе переговоров предполагается обменяться оценками роли и вклада ОБСЕ в урегулирование конфликтов в Донбассе, Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также работу Женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, будут затронуты вопросы полевой деятельности организации на Балканах, в Центральной Азии.