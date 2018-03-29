В Баку ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-03-29 20:51 | www.oxu.az | 8

Как мы уже ранее сообщали, 30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, дождь, будет дуть сильный северо-западный ветер.

А сегодня в азербайджанском сегменте интернета появились две аудиозаписи по-поводу ожидаемого в стране сильного ветра.

Как сообщает Oxu.Az, в первой записи говорится, что 30-го марта скорость северо-западного ветра на территории страны составит 15-29 метров в секунду или 54-104 километров в час. Неизвестный человек сообщает, что сильные порывы ветра сломают ветки деревьев, обрушат крыши домов и рекламные щиты.

«Я не рекомендую детям идти в школу. Не оставляйте свои машины под деревьями и вблизи от зданий», - отмечается в записи. Во второй аудиозаписи обращение направлено к работающим в море: Сообщается, что скорость ветра достигнет 19-24 метров в секунду, в открытом море – 35-39 м/с. «Высота волн составит 2,5-4,5 метра. Затем ожидается, что высота волн достигнет 5,0-8,0 метров», - сообщается в записи.