Минобразования предупреждает школьников и студентов

2018-03-29 20:53 | www.oxu.az | 7

Министерство образования предупредило родителей школьников и студентов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на информацию Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 30 марта по вторую половину дня 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, сильный (опасный) северо-западный ветер.

«В связи с этим министерство образования призывает студентов и учащихся быть осторожными и особенно просит родителей учащихся младших классов держать детей под контролем.

В то же время руководство действующих в Баку и на Абшеронском полуострове учебных заведений просят уделить в указанные дни особое внимание соответствующим мерам безопасности», - отмечается в информации.

А.Б.

