Де Мистура встретился с Шойгу

2018-03-29 20:07 | www.trend.az | 9

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

"Я знаю, что у вас только что была встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, так что уверен, что после этого рабочего дня в Москве и у нас и у вас будет больше ясности о том, как нам далее эффективно координировать наши действия", - сказал Лавров на встрече с де Мистурой в Москве.

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