Высылка дипломатов не повлияет на встречу Путина и Трампа

2018-03-29 21:00 | www.oxu.az | 4

Высылка российских дипломатов не повлияет на возможную встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам чиновника, данное решение «не повлияет» на подготовку возможного саммита лидеров.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в скором будущем.

Однако представители администрации это впоследствии не подтвердили.

А.Б.

