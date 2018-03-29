США будут преследовать российских шпионов по всему миру

2018-03-29 21:15 | www.oxu.az | 5

Соединенные Штаты будут оказывать давление на агентов российских спецслужб по всему миру, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в администрации США назвали высылаемых российских дипломатов шпионами.

«Мы очень довольны масштабом принятых мер. Почти 30 стран выслали (российских дипломатов).

Но определенно можно сделать больше. Мы продолжим оказывать давление на российских агентов спецслужб по всему миру, и будем работать с нашими партнерами над этим», — сообщил чиновник.

А.Б.

