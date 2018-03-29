МИД России положительно оценил визит Ким Чен Ына в Китай

2018-03-29 21:18 | www.trend.az | 7

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай может помочь урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что любая активность в регионе, которая может привести к снижению напряженности на Корейском полуострове, только приветствуется", - заявила Захарова во время брифинга, комментируя визит Ким Чен Ына в Китай.

Она отметила, что проведение подобных мероприятий может способствовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове.