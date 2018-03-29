В России закроют генконсульство США в Петербурге

2018-03-29 21:28 | www.apa.az | 6

Россия в качестве ответа на действия США по "делу Скрипаля" отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Петербурге. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — заявил министр.