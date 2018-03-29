РФ вышлет 60 американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге

2018-03-29 21:32 | www.oxu.az | 8

Ответом России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия на работу генконсульства США в Петербурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США», - сказал он журналистам на пресс-конференции в четверг.

Кроме того, Лавров заявил, что ответные меры на высылку дипломатов РФ из США будут не только зеркальными. «Ответные меры будут зеркальными и не только», - сказал он.

26 марта администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам высокопоставленных представителей американской администрации, высылаемые российские дипломаты занимались разведывательной деятельностью. Они должны в течение недели покинуть территорию США.

Среди высылаемых дипломатов оказались около десяти сотрудников российского постпредства при ООН.

Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

А.Б.

