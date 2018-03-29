Найдена пищевая добавка, омолаживающая сердце и сосуды

2018-03-29 21:40 | www.oxu.az | 8

Одна из альтернативных форм витамина B3 заставляет организм считать, что ему постоянно не хватает калорий, и это омолаживает сердце и сосуды и замедляет старение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

«Мы первыми проверили, как это относительно новое вещество влияет на организм тех, кто принимает его на протяжении долгого времени.

Наши опыты показали, что человек хорошо его переносит и что это соединение включает часть тех же цепочек генов, которые активируются при недостатке калорий», — заявил Даг Силс (Doug Seals) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Эксперименты, проведенные на червях, мышах и других животных еще в 1960-х годах, показали, что диета со сниженным числом калорий заметно продлевает животным жизнь.

За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из обнаруженных веществ так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни.

Как рассказывает Силс, ученые уже давно пытаются нащупать цепочки генов и белков, которые включаются при недостатке калорий и защищают клетки ключевых органов от дряхления и накопления мутаций.

Параллельно другие группы исследователей ищут гормоны и прочие сигнальные молекулы, которые включали бы эти «гены долголетия» и продлевали человеку жизнь, но не заставляли бы его голодать или недоедать.

Первым таким веществом, как показали опыты колорадских молекулярных биологов, может стать одна из альтернативных форм витамина В3 — соединение никотиновой кислоты, аммиака и сахара рибозы. Его открыли еще в середине XX века, однако как пищевую добавку и витамин начали применять совсем недавно.

Несколько лет назад ученые заметили, что эта форма витамина В3 похожа по структуре на молекулы, с которыми взаимодействует белок SIRT1 — один из ключевых «дирижеров» метаболизма и скорости старения в организме человека и животных.

Это натолкнуло исследователей на мысль, что с помощью В3 можно имитировать недостаток калорий и включать часть защитных реакций.

Руководствуясь этой идеей, биологи собрали группу из нескольких десятков добровольцев в возрасте от 55 до 79 лет, половина из которых получали обыкновенную пищу и нормальные витамины, а другие — альтернативную версию В3.

Через шесть недель ученые собрали пробы крови и подвели итоги эксперимента.

Как оказалось, прием достаточно больших количеств нового витамина (примерно грамм в сутки) заметно повысил активность SIRT1 и других белков, защищающих организм от старения. В результате произошло, как отмечают сами ученые, настоящее омоложение кровеносной системы.

К примеру, у всех добровольцев, страдавших от гипертонии, после перехода на новые витамины давление снизилось на 10 миллиметров ртутного столба, соответственно вероятность заполучить сердечный приступ стала ниже на 25 процентов.

Падение давления, в свою очередь, было связано с омоложением стенок сосудов и повышением их гибкости.

В ближайшее время Силс и его коллеги планируют провести более масштабные клинические испытания, которые, как они надеются, подтвердят результаты опытов и позволят проверить, как новая версия В3 влияет на другие старческие проблемы со здоровьем, к примеру на развитие болезни Альцгеймера.

А.Б.

