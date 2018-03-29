Генсек ООН: отношения РФ и США приблежаются к холодной войне

2018-03-29 21:55 | www.oxu.az | 8

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что его беспокоит состояние американо-российских отношений, все больше напоминающих эпоху холодной войны.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Я в самом деле очень беспокоен. Я думаю, мы приближаемся к той ситуации, которая аналогична тому, как мы жили во время холодной войны», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о решении Вашингтона выслать российских дипломатов.

В то же время генсек ООН указал на два отличия нынешней ситуации от времен холодной войны.

Так, по словам Гутерриша, в годы холодной войны существовали две сверхдержавы, полностью контролировавшие соответствующие регионы планеты, а теперь, кроме США и РФ, имеется много других «сравнительно независимых» игроков, вовлеченных в различные конфликты, которые в свою очередь грозят риском эскалации.

Также Гутерриш заявил, что во времена холодной войны существовали различные механизмы по стабилизации ситуации, которые должны были использоваться в случае нарастания напряжения.

Однако с окончанием «холодной войны» такие механизмы прекратили существование, отметил генсек.

«Я полагаю, что пришло время для предосторожностей такого рода, которые гарантируют эффективную коммуникацию и возможность предотвратить эскалацию. Я верю, что подобные механизмы необходимы вновь», - добавил он.

А.Б.

