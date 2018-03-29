Как вы относитесь к многоженству? – ОПРОС

2018-03-29 22:00 | www.oxu.az | 9
Кандидат в президенты от партии «Инициативная группа фронтовиков» Рази Нуруллаев на вчерашних дебатах кандидатов в президенты завел речь о проблемах незамужних женщин.
В случае избрания он пообещал помочь таким женщинам найти вторую половинку.
Нуруллаев также рассказал о планах внедрить новую исламскую модель в Азербайджане.
Согласно исламской религии, мусульманин может иметь до четырех жен.
Oxu.Az со ссылкой на Baku.TV представляет результаты опроса жителей города на эту тему: