Как вы относитесь к многоженству? – ОПРОС

2018-03-29 22:00 | www.oxu.az | 9

Кандидат в президенты от партии «Инициативная группа фронтовиков» Рази Нуруллаев на вчерашних дебатах кандидатов в президенты завел речь о проблемах незамужних женщин.

В случае избрания он пообещал помочь таким женщинам найти вторую половинку.

Нуруллаев также рассказал о планах внедрить новую исламскую модель в Азербайджане.

Согласно исламской религии, мусульманин может иметь до четырех жен.

Oxu.Az со ссылкой на Baku.TV представляет результаты опроса жителей города на эту тему: