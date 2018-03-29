Россия высылает 60 американских дипломатов, им дана неделя на сборы

2018-03-29 21:54 | www.trend.az | 8

Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля, сообщило российское министерство иностранных дел в четверг, передает РИА Новости.

Ранее власти США в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Российским дипломатам было предписано покинуть США в течение недели - до 2 апреля.

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля", - говорится в сообщении.