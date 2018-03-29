Найдены встроенные вирусы в 45 моделях китайских смартфонов

2018-03-29 22:24 | www.oxu.az | 6

Специалисты антивирусной лаборатории компании «Доктор Веб» обнаружили встроенные в прошивку вирусы на 45 моделях китайских Android-смартфонов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на hitech.newsru.com.

«Пользователи сообщили нам о том, что в их телефоне наш антивирус нашел вредоносное программное обеспечение. После проведенного анализа мы поняли, что оно находится в системной области, куда не может попасть никакой вирус извне, а может быть заложен только на этапе производства.

Мы провели более детальное исследование и нашли такое вредоносное ПО, заложенное на этапе производства, в 45 моделях телефонов с операционной системой Android. Это несколько моделей Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51, Cherry Mobile Flare и другие.

Телефоны разных производителей, они не на слуху у нас, но очень распространены в мире», - приводит РИА Новости слова генерального директора антивирусной компании Бориса Шарова.

Шаров также сообщил, что специалисты компании выявили очень длинный список серверов, на которые установленные в смартфонах вирусы пересылают данные пользователей. Кроме того, зловреды могут загружать новые вирусы на устройства с тех же серверов.

«То программное обеспечение, которое мы нашли, могло в любой момент притащить любую вредоносную программу, банковскую, шпионскую и так далее. Все телефоны были китайского производства.

Жертвами этого вируса могут стать сотни тысяч пользователей этих телефонов в мире», - рассказал Шаров.

Напомним, в середине марта специалисты компании Symantec сообщили об обнаружении новой версии Android-вируса Fakebank, которая перенаправляет исходящие звонки пользователя зараженного устройства в банк на номер мошенников, что позволяет им получить данные для кражи средств жертвы.

Также эта версия Fakebank маскирует входящие звонки злоумышленников под звонки из банка.

А.Б.

